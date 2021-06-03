من بينها مصر.. بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

أضافت بريطانيا، يوم الخميس، سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى قائمة السفر الحمراء التي تضم وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي داخل فندق، في إطار جهود كبح تفشي وباء "كوفيد 19".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن هذه المراجعة شملت أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء للسفر.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع أي حجر صحي لمكافحة وباء كورونا الذي أربك حركة السفر العالمية.

وقالت الحكومة البريطانية، إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو الجاري.

والدول السبع التي أضيفت إلى القائمة الحمراء هي البحرين وكوستاريكا والسودان ومصر وترينداد وتوباغو وسريلانكا.

وقالت وزارة النقل البريطانية، إن الهدف من هذه الإجراءات هو سلامة الناس وحمايتهم من متحورات كورونا.

ووصف وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، هذا القرار بـ"الصعب"، وقال إن البرتغال أضيفت إلى القائمة لأن الحكومة تريد إتاحة أفضل فرصة ممكنة أمام المملكة المتحدة حتى تنهي الإغلاق الداخلي في 21 يونيو الجاري.

وتعد بريطانيا من الدول الأكثر تقدما في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وشرعت، مؤخرا، في تخفيف الكثير من الإجراءات الوقائية التي فرضت لأجل احتواء الوباء.