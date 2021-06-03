إثيوبيا: القوات الإريترية بدأت الانسحاب من تيجراى

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد ضغوط أوروبية وأمريكية متتالية، تعهدت على إثرها، إريتريا قبل أسابيع، بسحب قواتها من إقليم تجراى الإثيوبى.
وتتهم منظمات حقوقية ودولية، القوات الإريترية والإثيوبية بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، أثناء النزاع مع جبهة تحرير إقليم تيجراى، واستعانة الحكومة الإثيوبية بالقوات الإريترية.
وأكدت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضى، أن قوات إثيوبية اختطفت أكثر من 500 شاب وشابة من تيجراى، واحتجزتهم فى معسكرات.
وكانت تقارير أممية وحقوقية عديدة كشفت عن انتهاكات لا إنسانية ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية فى إقليم تيجراى، فى حرب إبادة عرقية شنتها الحكومة الإثيوبية بقيادة آبى أحمد، ضد الإقليم الواقع شمال البلاد، والذى تقطنه أغلبية من عرقية التيجراى التى حكمت إثيوبيا خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقتل الآلاف وأجبر نحو مليونى شخص على ترك ديارهم فى تيجراى بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والجيش الإثيوبى فى نوفمبر، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، بحسب "رويترز".
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