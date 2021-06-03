المغرب: تعليمات ملكية بعدم التغطية الإعلامية لأنشطة الوزراء

وقال الناطق إن رئيس الحكومة أوضح -خلال اجتماع للحكومة عقد اليوم- أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء فى القيام بمهامهم إلى آخر يوم فى تولى الحكومة الحالية السلطة، لكن دون تغطية الإعلام العمومى لأنشطة أعضاء الحكومة، والاقتصار على مشاركة المسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة.
وأكد أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار فى القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة فى الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.
ودعا رئيس الحكومة المغربية، أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتفعيل التوجيهات الملكية، والمشاريع التى قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة فى البرنامج الحكومى.
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