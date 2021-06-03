أحمدى نجاد يهدد بفضح عصابة التسلل الفاسدة فى إيران

جدة - نرمين السيد - وقال أحمدى نجاد، اليوم الخميس، إن وزارة الاستخبارات الإيرانية هددته بسبب انتقاداته، مشيرا إلى أن تصرفات العصابات الأمنية الفاسدة تسببت فى خسائر عدة لإيران.
ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأسبوع الماضى، "قائمة المرشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية فى إيران"، مشيرة إلى أن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب الأسماء التى نشرتها وكالة "فارس"، فقد تم "استبعاد رئيس البرلمان السابق على لاريجانى، والرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيرى، نائب الرئيس الإيرانى الحالى".
وستجرى الانتخابات الرئاسية فى البلاد، يوم 18 يونيو المقبل، كما ستجرى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية فى المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامى فى دورته الحادية عشرة.
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