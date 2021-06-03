السودان يحمل إثيوبيا مسؤولية خلاف سد النهضة ويرفض تغير مواقفها

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، بأن الحكومة السودانية، حملت إثيوبيا المسؤولية عن خلاف سد النهضة، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحا لتغيير الطريقة التى تتطور بها المجريات.





وقال وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس إن حكومة الخرطوم دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا فى استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولى للمياه.

وأكد أن المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة كانت محصورة فى التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى عام 2015 باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض.

وتابع أن إثيوبيا "غيرت موقفها فجاة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة".

وذكر أن الخرطوم اقترحت توسيع مظلة المفاوضات التى جرت تحت إشراف الاتحاد الإفريقى بشأن الموضوع، كى تشمل أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، غير أن الجانب الإثيوبى رفض هذه المبادرة.

وشدد على "ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالى بنقلة نوعية فى الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائى وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائى المشتركة".