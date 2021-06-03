بايدن يعلن خطة لتوزيع لقاحات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان، اليوم الخميس "بينما تواصل الولايات المتحدة جهودها لتطعيم كل أمريكى مؤهل ومحاربة COVID-19، تدرك أيضا أن إنهاء هذا الوباء يعنى إنهاءه فى كل مكان، وطالما أن هذا الوباء مستشر فى أى مكان فى العالم، سيظل الشعب الأمريكى عرضة للخطر".
وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بتقديم جهود التطعيم الدولية مثل تلك التى أظهرتها فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن خصصت 4 مليارات دولار لدعم COVAX، وأطلقت شراكات لتعزيز القدرة العالمية على تصنيع المزيد من اللقاحات.
وصرح بأنه سيتم تقاسم ما يقارب 19 مليون جرعة من خلال COVAX، بما فى ذلك 6 ملايين جرعة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وحوالى 7 ملايين لجنوب وجنوب شرق آسيا، وحوالى 5 ملايين لإفريقيا، مؤكدا أنه سيعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وحسب شبكة "CNN" فإنه فى الوقت الحالى سيتم توزيع جرعات اللقاحات التى تنتجها شركات "مودرنا" و"فايزر" و"جونسون آند جونسون".
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