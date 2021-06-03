البيت الأبيض يكشف تفاصيل أول رحلة خارجية لبايدن منذ توليه الرئاسة

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا يونيو 2021 في أول رحلة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي - في بيان صحفي اليوم الخميس - إن السيدة الأولى جيل بايدن سترافق الرئيس الأمريكي خلال زيارته المملكة المتحدة.

وأضافت ساكي أن هذه الجولة من شأنها أن تسلط الضوء على التزام أمريكا باستعادة تحالفاتها وتنشيط العلاقة عبر الأطلسي والعمل في تعاون وثيق مع حلفائنا وشركائنا متعددي الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتأمين مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل.

وأفادت بأنه من المتوقع أن يلتقي بايدن برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم 10 يونيو لتأكيد القوة الدائمة للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويحضر بايدن قمة مجموعة السبع في كورنوال بالمملكة المتحدة، والتي ستنعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالتعددية والعمل على تعزيز أولويات السياسة الأمريكية الرئيسية بشأن الصحة العامة والتعافي الاقتصادي وتغير المناخ وإظهار التضامن والقيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من قادة مجموعة السبع.

وفي 13 يونيو، يلتقي بايدن بصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث في قلعة وندسور.

ومن المملكة المتحدة، يسافر بايدن إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا، للمشاركة في قمة الناتو يوم 14 يونيو وتأكيد التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع الجماعي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الناتو كيفية توجيه الحلف نحو مواجهة التهديدات المستقبلية وضمان المشاركة الفعالة في تحمل الأعباء. ويلتقي الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأثناء وجوده في بروكسل، سيشارك بايدن بعد ذلك في القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم 15 يونيو، والتي ستؤكد التزام أمريكا بشراكة قوية عبر الأطلسي تقوم على المصالح والقيم المشتركة، على أن يناقش القادة أجندة مشتركة لضمان الأمن الصحي العالمي وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الرقمي والتجاري وتعزيز الديمقراطية من بين قضايا آخرى.

وخلال تواجده في بلجيكا، يلتقي بايدن بجلالة الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

وكما أعلن سابقًا، يسافر الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى جنيف بسويسرا حيث سيعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو. وأثناء وجوده في جنيف، يلتقي بايدن أيضًا بنظيره السويسري جاي بارملين ووزير خارجيته إجنازيو كاسيس.