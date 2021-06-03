مجلس الأمن يمدد عمل بعثة حظر الأسلحة على ليبيا

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الأمن الدولى، الخميس، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وقرر المجلس خلال الجلسة تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه فى انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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