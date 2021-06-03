المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الحكومة، أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر حتى العاشر من يوليو 2021، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وفى أبريل الماضى، أعلن المغرب تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 50 دولة، للحد من تداعيات تفشى سلالات فيروس كورونا المتحورة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ أكثر من عام، وتراهن المملكة البالغ عدد سكانها نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.