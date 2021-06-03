البيت الأبيض: بايدن يلتقى بوتين وجونسون فى أول جولة خارجية

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى العاشر من يونيو قبل أن يحضر قمة مجموعة السبع الكبرى فى الفترة من 11 حتى 13 من يونيو فى كورنوال فى بريطانيا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين فى المجموعة.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيلتقيان أيضا بالملكة إليزابيث فى قلعة وندسور فى 13 يونيو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يغادر بايدن بعد ذلك إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسى فى 14 يونيو، حيث يحضر قمة أمريكية أوروبية هناك فى اليوم التالى.

وفى بلجيكا، من المقرر أن يلتقى بايدن مع الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دى كرو.

أما قمة بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فمن المقرر انعقادها فى الـ16 من يونيو فى جنيف.