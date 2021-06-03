مقتل 3 أطفال بانفجار قنبلة يدوية فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال هداية الله، وهو مسؤول بالشرطة، إن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادث، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ويشهد إقليم بلوشستان تمردا طويلا من جماعات انفصالية، عادة ما تستهدف قوات الأمن الباكستانية، وتضغط من أجل الاستقلال عن الحكومة المركزية فى إسلام آباد.
ولحركة طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" الإرهابى أيضا حضور فى الإقليم.
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