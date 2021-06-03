العربية: الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة بباريس كان كاذبا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" مساء اليوم الخميس، بأن الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من تشاد، فى مطار باريس، كان بلاغا كاذبا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" مساء اليوم الخميس، بأن الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من تشاد، فى مطار باريس، كان بلاغا كاذبا. وأوضحت القناة أن السلطات الفرنسية، حققت، فى وقت سابق اليوم، من وجود قنبلة على متن طائرة قادمة من تشاد باتجاه باريس، بعد بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة على متن الطائرة.

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