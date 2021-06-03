أخبار اليمن : تسجيل 100 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

دوت الخليج -

تسجيل 100 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 100 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس. تسجيل 100 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 100 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا وخمس غارات للطيران التجسسي على كيلو16 والجبلية. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً سبعة خروقات بقصف مدفعي لـ46 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



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