تطعيم الأطفال ضد كورونا.. خبراء الصحة العالمية يقدمون رأيهم

قال أبرز خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إن تطعيم الأطفال ضد "كوفيد-19" ليس ضرورة قصوى من وجهة نظر المنظمة، بالنظر للإمداد الشحيح عالميا من الجرعات.
وأوضحت الخبيرة كيت أوبراين، خلال لقاء عن بعد، أنه لا يجب أن يكون الأطفال محط تركيز برامج التطعيم ضد كوفيد-19، حتى وإن تزايد عدد الدول الغنية التي تسمح باستخدام لقاحاتها للمراهقين والأطفال.
وأضافت أوبراين، وهي طبيبة أطفال ومديرة قسم اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، أن "الأطفال في خطر ضئيل جدا جدا للإصابة بكوفيد."
وأوضحت أن الفكرة وراء تطعيم الأطفال هدفها انتقال العدوى وليس حمايتهم من الإصابة بالمرض أو الوفاة.
وتابعت "عندما نكون في هذا الموقف شديد الصعوبة، كما هو الحال الآن، إذ لا يكفي إمداد اللقاح للجميع في أنحاء العالم، لا تكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الأطفال الآن".
وشددت على أهمية ضمان تطعيم العاملين في الصحة وكبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، قبل الاتجاه لتطعيم المراهقين والأطفال.
وكانت كندا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، قد سمحوا باستخدام بعض لقاحات كوفيد - 19 للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، فيما اقتربوا من تحقيق أهدافهم بالنسبة لتطعيم الكبار.
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