ماكرون: مسألة ترشحى للرئاسة سابقة لأوانها

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال زيارة لجنوب غربى فرنسا، ردا على سؤال عن ترشحه المحتمل لولاية ثانية العام المقبل: "من السابق لأوانه الجزم"، مؤكدًا عزمه على "معالجة الأمور حتى النهاية".

وأضاف: "سأضطر لاتخاذ قرارات بعضها يتعلق بالنهوض وأخرى صعبة" لكى تكون السنة الأخيرة من ولايتى الخماسية مفيدة"، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وتابع ماكرون: "يجب جس نبض البلاد حتى لو لم نكن فى خضم الحملة الانتخابية"، وذلك ردا على انتقادات بعض المعارضين الذين يأخذون عليه دخوله فى "عقلية الاقتراع" مع اقتراب الانتخابات الاقليمية فى 20 و27 يونيو وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

كذلك دعا الشباب خصوصا لأن "يتوخوا الحذر وألا تكون لديهم رؤية كارثية للأمور. فمعنويات بلد رهن بطريقة النظر إلى الأمور".

ومنتصف مايو الماضى، أظهر استطلاع للرأى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ما زالا "المتنافسين النهائيين" المحتملين فى انتخابات 2022 الرئاسية.

وتوقع الاستطلاع أن يفوز الرئيس المنتهية ولايته "ماكرون" بنسبة 53% من الأصوات (أقل بنقطة عن الشهر الماضى)، فى مقابل 47% لزعيمة التجمع الوطنى" لوبان" خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.