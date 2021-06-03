إثيوبيا: من مصلحة واشنطن الحفاظ على علاقات ودية معنا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، مساء اليوم الخميس، إنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، الحفاظ على علاقات ودية مع بلاده، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وتحدث مفتى، فى بيان صحفى، حول التوتر الأخير بين إثيوبيا والولايات المتحدة، وفرض الأخيرة عقوبات على بلاده، قائلا: "ليس من مصلحتنا تصعيد هذا التوتر.. إن من مصلحة الولايات المتحدة وشعبها والمنطقة الحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين".

وأكد مفتى، على أن "حكومة إثيوبيا ستواصل معالجة مخاوف الولايات المتحدة والمجتمع الدولى فيما يتعلق بالقضايا فى ولاية تيجراى الإقليمية، ليس فقط الاهتمام بالعلاقات ولكن أيضا من منطلق اهتمامها العميق برفاهية شعب تيجراى".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، الأسبوع الماضى، فرض قيود على منح تأشيرات لأى مسئول أمنى أو حكومى حالى أو سابق إثيوبى أو أريترى، ثبت ضلوعه فى الانتهاكات التى ترتكب بإقليم تيجراى.

وقال بلينكن إن الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولى.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين فى تيجراى وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين فى المنطقة، محذرة المسؤولين فى إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات فى حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة فى إقليم تيجراى، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولى إلى الانضمام لهذه الإجراءات.