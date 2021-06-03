البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى السلطة. وقالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض فى إفادة صحفية إن التشكيل السياسى للحكومة الجديدة فى إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة. وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".

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