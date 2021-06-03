فرنسا تعلّق عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش فى مالى

جدة - نرمين السيد - ودعت المفوضية الأوروبية، قادة الانقلاب فى مالى، الأسبوع الماضى، إلى تعيين مدنى على رأس الحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية فى مالى، قد أقرت تعيين قائد الانقلاب العسكرى، العقيد هاشمى غويتا، رئيسا فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وكان العقيد غويتا أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، بعد يومين من استيلائه على السلطة، فى ثانى انقلاب تشهده مالى، خلال تسعة أشهر.

وكان هو أيضا قائد الانقلاب الأول فى أغسطس، الذى أزاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم.