8 قتلى جراء عاصفة استوائية فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالات مواجهة الكوارث والدفاع المدنى الفلبينية فى بيان اليوم الخميس، أن عدد قتلى العاصفة الاستوائية بلغ حتى الآن ثمانية أشخاص، مضيفةً أن 15 شخصًا لا يزالون فى عداد المفقودين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهتها قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات فى أقاليم دافاو ديل سور ودافاو دى أورو وجنوب كوتاباتو، فيما لقى أربعة آخرون مصرعهم بعد أن أصابتهما صاعقة فى حادثين منفصلين فى إقليمى أوكسيدنتال ميندورو وأورينتال ميندورو.

وذكرت أن من بين المفقودين الـ 15 اثنى عشر صيادًا وطفلين جرفتهما الفيضانات المفاجئة فى ليتى، موضحةً أن العاصفة تسببت فى نزوح أكثر من 12 ألف شخص، حيث اضطروا للبقاء فى مراكز الإجلاء.

يشار إلى أن الأرخبيل الفلبينى يتعرض لحوالى 20 عاصفة وإعصارا مداريا سنويا، وتقع الفلبين فى منطقة حزام النار فى المحيط الهادى وهى منطقة نشطة زلزاليًا، مما يجعلها من أكثر البلدان المعرضة للكوارث فى العالم.