جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالات مواجهة الكوارث والدفاع المدنى الفلبينية فى بيان اليوم الخميس، أن عدد قتلى العاصفة الاستوائية بلغ حتى الآن ثمانية أشخاص، مضيفةً أن 15 شخصًا لا يزالون فى عداد المفقودين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
من جهتها قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات فى أقاليم دافاو ديل سور ودافاو دى أورو وجنوب كوتاباتو، فيما لقى أربعة آخرون مصرعهم بعد أن أصابتهما صاعقة فى حادثين منفصلين فى إقليمى أوكسيدنتال ميندورو وأورينتال ميندورو.
وذكرت أن من بين المفقودين الـ 15 اثنى عشر صيادًا وطفلين جرفتهما الفيضانات المفاجئة فى ليتى، موضحةً أن العاصفة تسببت فى نزوح أكثر من 12 ألف شخص، حيث اضطروا للبقاء فى مراكز الإجلاء.
يشار إلى أن الأرخبيل الفلبينى يتعرض لحوالى 20 عاصفة وإعصارا مداريا سنويا، وتقع الفلبين فى منطقة حزام النار فى المحيط الهادى وهى منطقة نشطة زلزاليًا، مما يجعلها من أكثر البلدان المعرضة للكوارث فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 قتلى جراء عاصفة استوائية فى الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.