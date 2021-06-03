فيديو.. ارتفاع ضحايا انفجار مطعم بغداد لقتيلين و14 مصابا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى فى حديث لـقناة "السومرية نيوز" إن "اسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم داخل مطعم بالقرب من كشك الأمانات فى باب المراد فى الكاظمية". وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بجروح".

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