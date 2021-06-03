واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفى له اليوم الخميس، أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبى الذى يتولى تنسيق المحادثات، قد قال الأربعاء، إنه يرى أن من الممكن إبرام اتفاق فى الجولة المقبلة التى ستبدأ الأسبوع القادم، لكن دبلوماسيين كبارا أشاروا إلى أن "القرارات الأصعب لم تتخذ بعد".

يذكر أن العاصمة النمساوية فيينا تستضيف منذ أبريل الماضى المحادثات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى، الذى تم التوصل إليه فى عام 2015، والذى انسخبت منه الولايات المتحدة فى عهد الرئيس دونالد ترامب فى مايو 2018.

وتشمل المحادثات اتصالات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تناقش آفاق عودة واشنطن إلى الاتفاق، وعدة طهران لتنفيذ التزاماتها بموجبه، التى تخلت عنها ردا على الانسحاب الأمريكى وإعادة فرض العقوبات.

وجرت الجولة الخامسة من المحادثات، وهى الأخيرة حتى الآن، فى أواخر مايو الماضى.