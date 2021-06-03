فرنسا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في مالي 

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الخميس، تعليق عملياتها العسكرية المشتركة في دولة مالي.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن قواتها علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، لأن البلد الواقع غربي أفريقيا يشهد مرحلة سياسية انتقالية، بحسب "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد مشاورات مع السلطات والجيش في مالي، سيتم تقييمه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد هدد قبل أيام بسحب قوات بلاده من مالي في حال سارت الأخيرة باتجاه ما سماه ب"الإسلام الراديكالي".

هذا وتشارك فرنسا بنحو 5100 عنصر في قوّة "برخان"، التي تُقدّم الدعم لمالي في مواجهة هجمات مسلحة منذ عام 2012، والتي أغرقت البلاد في أزمة أمنية وانتشرت إلى وسطها.