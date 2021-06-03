قناة العربية: عزل طائرة ركاب فرنسية فى مطار شارل ديجول بعد الاشتباه...

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فرنسا حققت بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من تشاد باتجاه باريس، موضحة أن الإنذار بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من تشاد كان بلاغا كاذبا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، إنه جرى عزل طائرة ركاب فرنسية قادمة من تشاد في مطار شارل ديجول بعد الاشتباه بقنبلة على متنها.

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة في فرنسا أنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين من المشتبه بهما ووضعهما رهن الاعتقال على خلفية قضية قتل أحد عناصرها "إريك ماسون" بالرصاص في مدينة "أفينيون" بجنوب فرنسا الأسبوع الماضي.

وقال "لويس آلان لومير" محامي مطلق النار حسبما ذكرت قناة فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن موكله البالغ من العمر 19 عاما والذي ينفي قيامه بالواقعة، يواجه تهمة القتل العمد لشخص مسئول عن السلطة العامة ومحاولة القتل لزميل الوكيل.

وأضافت القناة أنه تم التعرف على المشتبه به الرئيسي من قبل زميل "إريك ماسون".