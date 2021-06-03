قتلى بانفجار داخل مطعم مزدحم في بغداد

أدى انفجار بمطعم مزدحم في حي يقع شمال غربي بغداد، الخميس، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16، وفقا لمسؤولين عراقيين.
ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية القريب من ضريح الإمام موسى الكاظم.
وجاء في بيان عسكري أن جسما مجهولا انفجر قرب منطقة باب المراد في الكاظمية، وأن طواقم متخصصة تحقق للتأكد من نوع الانفجار.
كما أفاد بوقوع العديد من الضحايا، من دون تقديم تفاصيل فورية. وذكرت تقارير محلية أن الانفجار قد يكون ناجما عن أسطوانة غاز، لكن لم يرد تأكيد بعد.
وقال مسؤولو الصحة إن بعض المصابين في حالة حرجة.
وكانت الانفجارات في العاصمة العراقية تحدث بشكل شبه يومي، لكنها أصبحت أقل تواترًا في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.
وفي يناير الماضي، هز تفجيران انتحاريان سوقا مزدحمة في العاصمة العراقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات.
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