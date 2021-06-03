وزير خارجية الإمارات يبحث مع المبعوث الأمريكى تعزيز استقرار القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وجرى خلال اللقاء، الذى عقد فى ديوان الوزارة بأبوظبى، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وبحث الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع فى القرن الإفريقى، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية. ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفرى فيلتمان، مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقى ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة فى هذا الصدد.

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