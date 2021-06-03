السودان: مقتل شرطى خلال تظاهرات لإحياء ذكرى اعتصام القيادة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر إعلامية سودانية أن "الشرطى وكيل عريف عثمان حسين قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من جهة مجهولة أصابته بطلق فى العنق".

وأضافت المصادر "أن الشرطى كان ضمن طاقم تأمين المواكب بشارع الحرية، وأن طلق نارى مجهول المصدر أصاب الشرطى بالرصاص فتوفى أثناء إسعافه لمستشفى الشرطة".

ورجحت المصادر بأن يكون الطلق من بندقية قناصة وأن جهة سعت لاصطياد منسوبى الشرطة والقيام بأعمال شغب مستغلة مواكب اليوم".

وكانت القوات المسلحة السودانية دعت أمس المواطنين إلى الابتعاد عن حرم قيادتها العامة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح غد الخميس.

ويأتى القرار تزامنا مع الذكرى الثانية لـ"فض اعتصام القيادة العامة"، حيث دعت "لجان المقاومة" إلى مظاهرات تتجه إلى مجلس الوزراء.