جانتس: إيران تدعم المليشيات.. ويجب منعها من امتلاك سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، الذى يزور واشنطن حاليا: "نؤكد على قوة شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة"، حسبما نقلت صحيفة "العين".

وغرد جانتس اليوم الخميس، عبر "تويتر"، قائلا: "اختتمت اجتماعًا مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى البيت الأبيض، ناقشنا فيه الحاجة إلى كبح العدوان الإيرانى، وكذلك الحاجة إلى تعزيز وتحصين التحالف المعتدل فى المنطقة".

وأضاف: "كما تناولنا سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمى، والحفاظ على التفوق النوعى لإسرائيل فى المنطقة".

وسبق أن اجتمع جانتس مع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى وزارة الخارجية الأمريكية.