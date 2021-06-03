جانتس: إيران تدعم المليشيات.. ويجب منعها من امتلاك سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، الذى يزور واشنطن حاليا: "نؤكد على قوة شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة"، حسبما نقلت صحيفة "العين".
وغرد جانتس اليوم الخميس، عبر "تويتر"، قائلا: "اختتمت اجتماعًا مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى البيت الأبيض، ناقشنا فيه الحاجة إلى كبح العدوان الإيرانى، وكذلك الحاجة إلى تعزيز وتحصين التحالف المعتدل فى المنطقة".
وأضاف: "كما تناولنا سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمى، والحفاظ على التفوق النوعى لإسرائيل فى المنطقة".
وسبق أن اجتمع جانتس مع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى وزارة الخارجية الأمريكية.
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