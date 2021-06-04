طريقة استرجاع مبلغ المدفوعات من حساب سداد الأهلي وبنك الرياض خلال دقائق

طريقة استرجاع مبلغ المدفوعات من حساب سداد سؤال يتكرر على لسان العديد منهم يسأل كيف يمكنني رد مبلغ مالي من المدفوعات الحكومية، هذا الأمر الذي يهم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن كيفية استرداد مبلغ مالي من حساب سداد الإلكتروني، وهو متاح بعدة طرق سواء عبر البنوك أو من خلال وزارة المالية، فتعد استعادة المبالغ المالية المتبقية أكثر سهولة بطريقة إلكترونية سريعة ضمن التطورات وتطبيق التحول الرقمي الذي جعل كل شيء يتم بأسرع وقت ممكن في لحظات، وهذا ما تسعى إليه السعودية من خطط التمكين لكافة المجالات للمواطنين والوافدين بحيث توفير أقصى سبل الراحة وسط التكنولوجيا الجارية وفق استكمال مسيرة رؤية المملكة عام 2030م التي تخدم جميع المجالات والتخصصات.

طريقة استرجاع مبلغ المدفوعات من حساب سداد الأهلي

قبل البدء في الاسترداد لابد من الاستعلام عن المدفوعات الحكومية برقم الهوية عبر أبشر الجوازات بخطوات بسيطة يمكن لكل شخص استعادة المبالغ المالية الحكومية المتبقية عبر نظام سداد الأهلي وبنك الراجحي على النحو التالي:-

سجل الدخول عبر موقع الإلكتروني لـ البنك الأهلي التجاري السعودي.

ثم اختر من القائمة نظام سداد الفواتير.

ومنها مدفوعات سداد ثم طلبات الاسترداد.

ثم حدد المفوتر ونوع الخدمة.

بعدها ادخل رقم الحساب المراد الاسترداد عليه، ثم اكتب الرقم السري.

طريقة استرداد المدفوعات من بنك الرياض

هناك عدة طرق من أجل استعادة المبالغ الحكومية المتبقية وزارة المالية وبنك الراجحي أياً كانت الطريقة المهم في النهاية هو حصولك على أموالك التي تخصك:-

عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الرياض ومنه إلى الملف الشخصي الخاص بك.

ثم اختر الحسابات والبطاقات ومنها حدد البطاقات من الخيارات الموجودة لديك.

اضغط على الفيزا منها اضغط استرجاع.

سوف ينقلك النظام إلى صفحة أخرى بها رقم الفيزا وإلى أي حساب تريد الاسترجاع عليه (اكتب رقم الحساب).

حدد قيمة المبلغ المراد استعادته.

ومن ثم الضغط على كلمة ارسال.

سوف يقوم النظام بـ إسترجع المبلغ إلى حسابك إن شاء الله.

جدير بالذكر أن هناك طرق استرداد المبالغ الحكومية المتبقية تقريباً خمس طرق اختر ما يناسبك منها.