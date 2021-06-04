خطوات التسجيل وقيمة الرسوم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الالكتروني بالسعودية 1443 هـ ، تزايدت عمليات البحث اليوم عن الاستعلام عن رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات السعوديين للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام السابقة على الاعتماد على حضور الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة في المدارس، والجامعات بجانب آلية التعليم عن بُعد داخل المملكة، و في ضوء حرص أولياء الأمور بضرورة التزام الطلاب والطالبات بالدراسة، يبحثون عن وسيلة آمنة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة في تلك الفترة.

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الالكتروني بالسعودية للعام الدراسي الجديد 1443 هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي سيكون عبر نظام نور الالكتروني، محددة قيمة الرسوم التي سيتم دفعها والفئات المستثناة من دفع قيمة مبلغ الرسوم.

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم بالسعودية عن ضرورة حضور الطلاب والطالبات بالمدارس السعودية، بجانب استمرار عملية التعليم عن بُعد الكترونيًّا، مع حرص الحكومة السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطعيم جميع منسوبي وزارة التعليم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لحماية الطلاب والطالبات ومعلمي المدارس في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1443هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل، في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات السعوديين، عبر الدخول على نظام نور الالكتروني من خلال عدة خطوات وهى كالآتي ذكره:

الدخول على نظام نور الالكتروني.

الالكتروني. ادخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

اختيار خدمة النقل المدرسي.

النقر على أيقونة طلاب النقل المدرسي.

ظهور أسماء الأبناء وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة طلب نقل التي توجد بجوار الاسم.

وبعد ذلك تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة من ( الاسم، ورقم الجوال، و عنوان السكن، والحي ورقم تليفون المنزل ) بشكل صحيح، لتحديد عنوان السكن على الخريطة بشكل صحيح.

الدخول على خانة سداد الرسوم عبر سداد، والضغط على كلمة نعم لسداد الرسوم.

تأكيد المعلومات، وتكون قيد الدراسة.

بعد الدراسة يتم إبلاغك بالقبول أو بالرفض.

قيمة الرسوم في خدمة النقل المدرسي

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة الرسوم الواجب دفعها، من قِبل أولياء الأمور للاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم، محددة قيمة 200 ريال سعودي للاشتراك في الخدمة سنوية.

الفئات المستثناة من دفع قيمة الرسوم

نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها بعض الأسر السعودية، أعفت الحكومة السعودية عدة فئات من دفع قيمة الرسوم، ومن هذه الفئات ما يلي: