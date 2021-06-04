حجز اختبار الايلتس في السعودية.. الرابط والسعر

يعتبر اختبار الايلتس من أهم الاختبارات في المملكة العربية السعودية، حيث يحتاجه الكثير من الطلاب والطالبات خاصة الذين يدرسون في الجامعات الدولية، وهو اختبار يقيس الدرجة العلمية والمعارات والقدرات الخاص بالأشخاص في اللغة الإنجليزية قبل الدخول إلي سوق العمل أو قبل السفر إلي الخارج للعمل أو الدراسة، ويمكن للطلاب والطالبات التقديم علي الاختبار بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي موقع الثقافي البريطاني وهو اختبار دولي.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي اختبار الايلتس وأنواع اختبار الايلتس، بالإضافة إلي سعر اختبار الايلتس في المملكة العربية السعودية ورابط حجز اختبار الايلتس في السعودية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

ما هو اختبار الايلتس

اختبار الايلتس هو اختبار دولي معتمد في كثير من دول العالم، وهو يقيس كفاءة الشخص وقدراته ودرجته العلمية في اللغة الإنجليزية بهدف الدراسة أو العمل أو بهدف الهجرة خارج الدولة، وهو اختبار معتمد في مختلف أنحاء العالم، ويستخدم في كافة معظم المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والشركات الكبري، وعادة ما يتم تطوير اختبار الايلتس من قبل الخبراء لضمان الجودة التي يتحصل عليها المتقدمين من أجل أداء الاختبار.

أنواع اختبار الايلتس

يوجود نوعين رئيسين لاختبار الايلتس حيث يختلف الاختبار الخاص بالراغبين في السفر للدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية، عن الاختبار الخاص بالطلاب أو الدراسة حيث جاءت علي النحو التالي:

الاختبار الأكاديمي: هو اختبار خاص للطلاب الذين يتقدمون للحصول علي وظيفة تحتاج لإتقان اللغة الإنجليزية أو في حالة دراسة تعليم عالي.

اختبار التدريب العام: وهو اختبار يتوجه إلي الأفراد الراغبين في السفر والهجرة إلي الدولة التي تتحدث باللغة الإنجليزية، ويركز الاختبار علي المهارات الأساسية في أماكن العيش والعمل في هذا الدول.

سعر اختبار الايلتس في السعودية 1442

تنظم المراكز الدولية الحاصلة علي الرخصة الرسمية والتي تملك خبراء في المجالات المختلفة وهو اختبار في اللغة الإنجليزية يشرف عليه المجلس الثقافي البريطاني أو يكون تحت إشراف من قبل نقابة الاختبارات المحلية في جامعة كامبريدج، وهناك مجموعات كبير في الوطن العربي التي وفرت الاختبار وعلي كلا يصل سعر اختبار الايلتس نحو 1300 ريال سعودي.

رابط حجز اختبار الايلتس في السعودية

وفر المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول علي شهادة الايلتس للأشخاص الراغبين في السفر إلي الخارج سواء كان للدراسة أو للعمل في البلاد التي تتحدث باللغة الإنجليزية، وذلك علي يد مجموعة من الخبراء الدولين الذين تعاقد معاهم المجلس، ويمكنهم الحصول علي الاختبار بشكل إلكتروني وإتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل.