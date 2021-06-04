التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa وشروط القبول ورابط التسجيل

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران؛ يبحث العديد من الطلاب عن رابط الكلية التقنية العالمية للتسجيل فيها، وذلك بعد ما تم الإعلان عن بدء التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لخريجي الثانوية 1442 حيث يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لكلية علوم الطيران، ولكن لابد من الانتباه لشروط كلية علوم الطيران التي لابد من توافرها في المتقدم للكلية والتي سوف نتعرف عليها فيما بعد.

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa

تم الإعلان عن بدء موعد التسجيل في الكلية التقنية العالمية على الصفحة الرسمية للكلية حيث يتم البدء يوم 20 شوال 1442 الموافق 1 يونيو 2021 وينتهي 26 أغسطس أي أنه سوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

طريقة التسجيل في كلية علوم الطيران

يتم التسجيل في كلية علوم الطيران من خلال الموقع الرسمي للكلية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لكلية علوم الطيران. قراءة الشروط والأحكام والضغط بالموافقة عليها. كتابة كافة البيانات بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية. إنشاء كلمة مرور لا تقل عن 6 أرقام ولا تزيد عن 25 حرفاً. كتابة رمز التحقق. ثم الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في كلية علوم الطيران

تم وضع بعض الشروط من قبل الكلية التي لابد من توافرها في المتقدمين لكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون الراغب في الالتحاق بكلية علوم الطيران سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حصل على شهادة الثانوية العامة في خلال آخر خمس سنوات فقط.

كما يجب أن يكون قام بأداء الاختبار التحصيلي الذي يقدمه مركز القياس الوطني.

يجب أيضاً أن يُكمل امتحان القدرات العامة الذي تقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

ولابد أن يكون أيضاً صاحب سيرة حسنة وسلوك جيد.

بعد الإنتهاء من الكلية يحصل الطالب على وظيفة برتبة وكيل رقيب فني صيانة طائرات.

يكون للطالب ووالديه علاج مجاني بالمستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة.

أثناء فترة التدريب بالكلية يحصل على الطالب على مكافأة شهرية.

يكون للطلاب المتفوقين فرص الحصول على بعثات للخارج.

بعد التعيين في يحصل الخريج على سكن مناسب في المنشآت العسكرية.

ما هي مميزات المسار العسكري لخريجي كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa وشروط القبول ورابط التسجيل، وموعد التسجيل في كلية علوم الطيران، وأيضاً مميزات المسار العسكري لخريجي كلية علوم الطيران.