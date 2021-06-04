هل عليك أخذ تمويل شخصي إضافي ؟ 4 نصائح لا تفوتها

نريد مساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر استنارة لذلك نقدم لك نصائح قيل طلب تمويل شخصي إضافي.القروض الشخصية تنمو بسرعة في المملكة العربية السعودية. تضاعف المبلغ المستحق على السعوديين في شكل قروض شخصية تقريبًا في غضون أربع سنوات ، وفقًا للبيانات التي جمعتها غرفة التجارة ، إلى ما مجموعه 143 مليار ريال. يخطط حوالي 26 ٪ من السعوديين للتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي سريع للمساعدة في سداد الفواتير والقروض الأخرى تقريبًا.

من المرجح أن يفكر الأشخاص ذوو الدخل المرتفع في الحصول على قرض شخصي: 31٪ من السعوديين الذين يزيد دخلهم عن 100000 ريال يفكرون في الحصول على قرض واحد ، مقارنة بـ 24٪ ممن يحصلون على أقل من 100000 ريال. إذا كنت تواجه بعض تحديات الديون ، فأنت لست وحدك. ولكن في حين أن العديد من الأشخاص الآخرين قد يتشاركون في نفس الموقف ، يجب أن تكون حذرًا من استخدام القروض الشخصية كوسيلة التخلص من الديون ، خاصة إذا كان لديك قرض بالفعل.

يعتمد اتخاذ قرار بشأن الحصول على تمويل اضافي كليًا على وضعك الفردي. يجب ألا تتحمل ديونًا أكثر مما تحتاج. إليك ما يجب مراعاته قبل الحصول على قرض شخصي ثانٍ.

كم عدد القروض الشخصية التي يمكنك الحصول عليها مرة واحدة؟

يختلف عدد القروض الشخصية التي يمكنك الحصول عليها باختلاف المقرضين. في معظم الحالات ، يمكنك الحصول على أكثر من قرض واحد في نفس الوقت ، ولكن ضع في اعتبارك قبل كل شيء ما إذا كان بإمكانك التعامل مع ديون إضافية.

ستحتاج أيضًا إلى أخذ سجلك المالي ، ودرجة الائتمان ، والدخل الشهري مقابل النفقات في الاعتبار قبل التقديم ، لأن هذه العوامل هي ما يبحث عنه المقرضون لتحديد ما إذا كانوا سيقدمون لك المزيد من الدعم أم لا. معظمهم لديهم حد أدنى من المتطلبات المتعلقة بدرجة الائتمان والدخل ، وسوف يوافقون فقط على المقترضين الذين يستوفون هذه المتطلبات.

إذا تقدمت بطلب للحصول على قروض شخصية متعددة في فترة زمنية قصيرة ، فقد يرى المقرضون ذلك بمثابة علامة حمراء ، خاصة إذا تم رفض أي من طلباتك. بعض المقرضين لديهم سياسات حول المقترضين المتقدمين للحصول على قروض شخصية متعددة.

4 أشياء يجب معرفتها قبل الحصول على قرض شخصي ثان

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على أكثر من قرض شخصي واحد في وقت واحد ، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على درجة الائتمان الخاصة بك والصحة المالية العامة – خاصةً إذا لم تكن أموالك في حالة جيدة.

يمكنك معرفة كيفية تجنب الديون في أي وقت. بدلاً من ذلك ، حاول إيجاد بدائل أفضل للاقتراض.

حاول بيع الأشياء أو قم ببعض الأعمال الإضافية مؤقتًا. يعد خفض النفقات أيضًا خيارًا شائعًا. لا يُعد أي من هذه الخيارات متعة ، ولكنه أفضل من تحمل ديون إضافية لأن ذلك يمثل مخاطرة إضافية ويمكن أن يحد من خياراتك في المستقبل.

إذا كان لديك صندوق طوارئ ، فيمكنك الاستفادة من ذلك ، أو البدء في إنشاء واحد إذا كان من الممكن تأخير النفقات. يمكنك أيضًا النظر في قروض توحيد الديون ، والتي تجمع معًا قرضك الحالي وأي دين إضافي لبطاقة الائتمان في قرض واحد ، أو بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد.

تقدم العديد من بطاقات ائتمان تحويل الرصيد فترة تمهيدية بمعدل فائدة سنوي 0٪ على عمليات الشراء والتحويلات الجديدة لفترة زمنية محدودة ، بحيث يمكنك البدء في سداد الديون دون دفع فائدة. ومع ذلك ، إذا لم تسدد الرصيد الذي حولته خلال الفترة التمهيدية ، فقد ينتهي بك الأمر بدفعات فائدة عالية.

هناك خيار آخر وهو التحقق مع المُقرض لمعرفة ما إذا كان يقدم أي خطط سداد مرنة. بهذه الطريقة يمكنك توزيع المدفوعات على فترة أطول.

قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي من أجل تسديد قروض بنكية ، يجب أيضًا مراعاة ما يلي.

يمكن أن تسقط أكثر في الديون

إذا كنت تخطط لاستخدام تمويل شخصي لسداد المديونية ، فقد يكون القرض نفسه مشكلة أكثر من كونه حلاً.

يمكنك الوقوع بسهولة في دائرة الديون المفرغة لأنك تقترض باستمرار. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الديون ، وتراكم الفوائد والرسوم ، وربما التخلف عن السداد إذا كنت بعيدًا جدًا.

إذا كنت تعاني من الديون ، فقد حان الوقت لفحص أموالك ووضع خطة لسداد ديونك مرة واحدة وإلى الأبد ، كما يقول بريتشارد.

أفضل مكان للبدء هو مقارنة دخلك الشهري ونفقاتك ومعرفة ما إذا كان هناك أي تغييرات يمكنك إجراؤها من شأنها أن تضعك في وضع مالي أفضل.

سوف تتأثر نقاط الائتمان الخاصة بك

سيؤثر الحصول على قروض متعددة على درجة الائتمان الخاصة بك. في كل مرة تتقدم فيها بطلب للحصول على تمويل ، يقوم المُقرض بإجراء استفسار صعب ، مما يؤدي عادةً إلى انخفاض – وإن كان مؤقتًا – في درجة الائتمان الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا دفعت متأخرًا أو فاتتك المدفوعات تمامًا ، فستتحمل درجاتك العبء الأكبر – مما قد يحد من قدرتك على الحصول على أشكال أخرى من الائتمان بشروط مواتية.

كن على دراية بالفائدة والرسوم

تميل القروض الشخصية إلى أن تأتي بمعدلات فائدة أقل من بطاقات الائتمان. تُظهر البيانات التجريبية من عام 2019 أن متوسط ​​سعر الفائدة على القرض الشخصي هو 9.41٪. لكن درجة الائتمان الخاصة بك ونسبة الدين إلى الدخل والتاريخ المالي تحدد معدل الفائدة الذي تحصل عليه بالفعل. تأكد أيضًا من فهم شروط القرض الخاص بك ، أو طول فترة السداد ، بالإضافة إلى أي رسوم قد يتم تحصيلها منك ، مثل رسوم الإنشاء والتأخير في السداد.

إن الحصول على قرض شخصي ثانٍ هو حل مؤقت لمشكلة أكبر.

قد يكون استخدام قرض شخصي لسداد ديون عالية الفائدة ، مثل بطاقة الائتمان ، خطوة ذكية من الناحية الاستراتيجية. لكنها ما زالت لا تحل المشكلة الأساسية ، وهي أنك حصلت على ديون كافية تتطلب قرضًا آخر لإصلاح المشكلة. بالإضافة إلى ذلك ، هذا القرض الإضافي لن يدفع نفسه ؛ لا يزال يتعين عليك سدادها.

إذا وجدت نفسك بحاجة إلى قرض آخر ، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة على أموالك. قد تكون عادات الإنفاق الخاصة بك ، أو فاتورة طبية غير متوقعة ، أو تكلفة المعيشة ، أو مجموعة من العوامل.

إذا واصلت الحصول على قروض شخصية ولم تفهم سبب حاجتك إليها. فستستمر في النزول إلى الى حفرة عميقة في جوف الأرض.