نائب وزير الدفاع الروسى يحذر من نشوب حرب باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال فومين فى مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "اليوم نلحظ تشكل نظام عالمى جديد، كما نرى تورط دول فى حروب باردة جديدة".

وأضاف: "هناك تقسيم جديد للدول إلى أصدقاء وغرباء، حيث يتم تصنيف هؤلاء الغرباء فى الوثائق العقائدية كأعداء".

وتابع: "يجرى أيضا تدمير ممنهج لنظام العلاقات الدولية والهيكل الأمنى ويتم تقليص دور المنظمات الدولية كوسيلة لاتخاذ القرارات فى مجال الأمن".

وقال: "تظهر أنواع جديدة من الأسلحة بشكل أساسى، مما يؤدى إلى تغيير جذرى فى ميزان القوى فى العالم الحديث، وتتغلغل المواجهة المسلحة فى مناطق جديدة فى الفضاء والفضاء الإلكترونى، ونتيجة لذلك، بالطبع، هناك تغيير فى مبادئ وأساليب الحرب".

وأكد أن هذه المواضيع ستتم مناقشتها فى مؤتمر التاسع للأمن الدولى فى موسكو، المزمع يومى 22 و24 يونيو الجارى.

وأشار فومين إلى أن المؤتمر أرسل دعوات إلى وزراء الدفاع فى 119 دولة، شملت دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.

ولفت إلى أنه بسبب جائحة كورونا، سيطلب من جميع المشاركين فى المنتدى الأجانب الذين يصلون إلى روسيا إبراز شهادة معترف بها دوليا تؤكد نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.