بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 26 مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات رسمية فى بريطانيا بتسجيل 5.274 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 26 مارس.



جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات رسمية فى بريطانيا بتسجيل 5.274 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 26 مارس. وأوضحت البيانات أن أكثر من 39 مليون شخص فى بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من الفيروس مضيفة أن نصف البالغين حصلوا على الجرعتين.

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