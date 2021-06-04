رابط تقديم الصف الأول الابتدائي بالأردن 2021 eservices moe gov jo والأوراق المطلوبة

تقديم الصف الأول الابتدائي في الاردن 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور في الاردن عن طريقة التقديم لأبنائهم وبناتهم للصف الأول الابتدائي للعام الدارسي الجديد 2022-2021، وكذلك يبحثون عن رابط التقديم والخطوات الصحيحة للتقديم في المدارس التي يرغبون بضم أبنائهم إليها في الأردن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن التقديم هذا العام سيتم إلكترونيا بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رابط رقم الجلوس للتسجيل في امتحان الثانوية العامة بالأردن فتابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تقديم الصف الاول الابتدائي في الاردن 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي للأردنيين فقط للعام الدراسي الجديد 2021، حيث نشرت الوزارة الرابط الرسمي للتسجيل وقامت بتفعيله، لتسهيل عملية التقديم بالنسبة لأولياء الأمور والتقديم بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى المدرسة وهذا بسبب الاجراءات الاحترازية، وقد أعلنت الوزارة أن عدد الطلاب الذي تم التقديم لهم هذا العام من خلال الموقع الإلكتروني بلغ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة.

خطوات التقديم الصف الأول الابتدائي في الاردن

ويمكنك التقديم لإبنك أو ابنتك في الصف الأول الابتدائي عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تسجيل الصف الأول الأساسي.

اضغط على مستخدم جديد.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة.

بعد أن تقوم بالتسجيل قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم الوطني وكلمة السر.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية اضغط على خدمة التسجيل للصف الأول.

اضغط على تقديم طلب جديد.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة، ثم اضغط على التالي.

قم باختيار المدرسة التي تريد التسجيل بها والمديرية الخاصة بها.

اضغط على التالي، وهكذا يصبح الطلب الخاص بك قيد الاجراء.

الأوراق المطلوبة للتقديم 2021

ويريد أيضا أولياء الأمور وخاصة الذين يقومون بالتسجيل لأول مرة التعرف على الأوراق المطلوبة في التقديم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

صورة البطاقة الوطنية الخاصة بولي أمر الطالب.

6 صور حديثة للطالب خلفية بيضاء.

نسخة من ختم التأمين الصحي بالبطاقة الصحية الخاصة بالطالب.

موعد انتهاء التقديم للصف الأول الابتدائي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية عن فتح باب التقديم بالنسبة لأولياء الأمور لأبنائهم للصف الأول الابتدائي في مختلف المدراس بالأردن، وهذا بدءا من اليوم 24/5/2021، وسيظل باب التقديم مفتوحا حتى بداية شهر يوليو القاديم 1/7/2021، ويشترط أن يكون الطفل من مواليد عام 2015 أو أكبر، ويشترط أن لا يتجاوز ال9 سنوات.

هذا كان مقالنا عن تقديم الصف الأول الابتدائي بالأردن، والتي تحدثنا فيها عن طريقة التقديم والتسجيل، وتعرفنا معا على الأوراق المطلوبة من أولياء الأمور للتسجيل لأبنائهم وبناتهم الطلاب، نتمنى أن يكون قد حاز المقال على إعجابكم، وفي حالة وجود أي سؤال أو استفسار لا تتردد في مشاركتنا في خانة التعليقات بالأسفل، فتابعوا معنا.