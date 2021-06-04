بأقل راتب وبالتقسيط بدون تحويل الراتب أحصل على تمويل فورى بشروط ميسرة

بأقل راتب وبالتقسيط بدون تحويل الراتب أحصل علي تمويل شخصي فورى بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث جاءت منصة سلفة كأول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات التمويل الشخصي الفورى بإستخدام تقنية مالية حديثة كما توفر منصة سلفة السيولة النقدية السريعة للأفراد والتي تلبي الاحتياجات المالية الطارئة لهم بما يتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم بالطلب بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تلائم جميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال متابعة هذا المقال عزيزي القارئ في موقع ثقفني سوف نوضح لك أهم مميزات التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على تمويل منصة سلفة الإلكترونية الفورى المتاح لدي سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

بأقل راتب وبالتقسيط بدون تحويل الراتب تمويل منصة سلفة

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بتقديم خدمات تمويلية بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد ، وتقدم سلفة تمويل شخصي فورى وكاش بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي وخيارات للسداد ميسرة وأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري له كما يمكن للعملاء التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل فورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للأفراد الاستفادة بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي من خلال هذا المنتج المتاح لدي منصة سلفة. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل فورى بأقل راتب وبالتقسيط حتي 36 شهر من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. تتيح منصة سلفة الإلكترونية للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب التقديم على طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل سلفة وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. تقوم سلفة بالإيداع النقدى الفورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية.

شروط الاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب

وقد حددت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح في هذا المقال تلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.