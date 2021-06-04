البرازيل تسجل أكثر من 1.682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 469.388 وفاة بفيروس كورونا و16 مليونا و803.472 إصابات به.
وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات فى أمريكا اللاتينية، لكن استنادا إلى عدد السكان، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص فى بيرو أصبح الآن أكثر من ضعفى مثيله فى البرازيل.
جدير بالذكر أن البرازيل شهدت يوم الأربعاء احتجاجات واسعة فى عدد من مدن البلاد تزامنا مع كلمة ألقاها الرئيس جايير بولسونارو حول سير جائحة فيروس كورونا.
وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن البرازيلية للإعراب عن غضبهم من طريقة تعامل بولسونارو مع جائحة كورونا، إذ سبق له وقلل فى بداية الجائحة من خطورتها.
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