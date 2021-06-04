رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار للأسر الفلسطينية

نعرض لكم رابط فحص المنحة القطرية في غزة 100 دولار والتي يتساءل عنها العديد من الأشخاص المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة عن موعد الذي سيتم فيه صرف الدفعة الجديدة من المنحة القطرية خاصة بعد أن تم تأخير صرفها هذا الشهر عن الموعد المحدد لها نظرا لما يمر به قطاع غزة من ظروف، حيث من المعتاد أن تصرف المنحة القطرية في بداية أول شهر ميلادي وذلك بداية من عام ٢٠١٨، وجدير بالذكر أن تلك المنحة تقدمه الدولة القطرية للأسر الفقيرة والمحتاجة من أهالي قطاع غزة، ويتم صرفها لمن تتوافر فيه شروط معينة تم تحديدها وذلك حتى يتم تحقيق الهدف منها وهو مساعدة الأسر المتعففة في دولة فلسطين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تواجههم خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة القطرية مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية والتي كان لها دور كبير في إعداد قائمة تحتوي على أسماء المستحقين.

المنحة القطرية في غزة 100 دولار



للاستعلام ومعرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة يجب أتباع الخطوات الآتية:

ضوابط الحصول على المنحة القطرية

المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة من الأسر الفقيرة والمحتاجة شهري بمقدار ١٠٠ دولار، وتصرف من قبل السفير محمد العمادي أول كل شهر ميلادي للمستفيدين منها من الأسر المتضررة في قطاع غزة، وتصرف لمن تتوافر فيه الضوابط والشروط التالية: