تقديم الصف الأول الابتدائي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التعليم في المدارس الحكومية

تقديم الصف الأول الابتدائي عبر وزارة التعليم في المدارس الحكومية تم الإعلان عنه مؤخرًا من طريق الموقع الإلكتروني و ذلك بداية من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر نفسه ويمكن أن تقوم بالتقديم عن طريق تعبئة كافة البيانات المطلوبة على أن يقوم متخصصون بمراجعة كافة ملفات المتقدمين على مدار شهر يوليو ونقدم لكم عبر السطور التالية الشروط المطلوبة من أجل قَبُول الالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2021/2022 للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قَبُول الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي ونستعرضها معكم الأن:

يوجد إمكانية التقديم في عدة مدارس في نفس الوقت ويتم القبول حسب الكثافة في المدارس وحسب الشروط الخاصة بالمدرسة ذاتها.

يستطيع ولي الأمر الاستعانة بالمدرسة من أجل تعبئة البيانات في حالة عدم تمكنه من تعبئة البيانات بمفرده.

يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال الموقع الإلكتروني.

يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة من أجل تقديم المِلَفّ الورقي.

بعد فحص المِلَفّ الورقي تعلن النتيجة النهائية ويتم قَبُول الطلب في حالة استيفائه كافة الشروط المطلوبة.

يستطيع ولي الأمر من خلال الموقع الإلكتروني اختيار نوع التعليم والمواد التي يفضل أن يدرسها أبنائه واختيار المدرسة.

متاح كذلك لولي الأمر تقديم طلب الالتحاق في عدة مدارس في نفس الوقت.

يمكن أن يقوم ولي الأمر بتعديل قائمة الرغبات طوال فترة التقديم الإلكتروني مثل إضافة مدرسة أو حذف مدرسة.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي عربي ولغات

اضغط على رابط الخاص بتسجيل ولي الأمر .

. ادخل تاريخ ميلاد الطالب.

أدخل الرَّقَم القومي الخاص بالطالب.

اكتب عنوان الطالب بالكامل تفصيليًا وفقًا لشهادة الميلاد.

حدد جنس الطالب ذكر أو انثي.

قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامك داخل استمارة التقديم.

بعد إتمام كافة الخطوات يجب طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من تعبئة البيانات.

نتيجة القبول سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع نفسه في الموعد الذي سوف تعلن عنه الوزارة الذي سوف نعلن عنه عبر موقعنا فور تحديده من الوزارة.

شروط التقديم في المدارس الرسمية لغات