التقديم في كلية الملك خالد العسكرية عبر وزارة الحرس الوطني

نعرض لكم رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للطلاب من خريجي الثانوية خلال العام الدراسي 1442، حيث زادت معدلات البحث لدى محرك البحث “جوجل” وصفحات التواصل الاجتماعي من خلال الطلاب الذين تساءلوا عن مواعيد التقديم لطلبات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، وأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لديهم وشروط الالتحاق بالكلية، فضلا عن كيفية التقديم، وجدير بالذكر أنه تم الإعلان من لجنة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد وذلك من خلال موقع لجنة القبول والتسجيل المخصصة لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق من الطلبة الحاصلين على مؤهل ثانوي أو جامعي.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

وبينت اللجنة أنه من المقرر أن يتم البدء في استقبال تلقي طلبات الالتحاق بالكلية وذلك بدء من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٢ الذي يوافق تاريخ ١ يونيو ٢٠٢١ بدء من الساعة العاشرة صباحًا، على أن يستمر موعد تلقي الطلبات من خلال موقع وزارة الحرس الوطني والتسجيل حتى الساعة الحادية عشر من صباح الأحد الموافق ٢٥ شوال ١٤٤٢ الموافق من الشهر الميلادي ٦ يونيو، ويكون على مدار ٢٤ ساعة.

وضعت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني بعض الضوابط التي يجب توافرها في الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣، وأهم تلك الشروط هي: