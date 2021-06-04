كيفية تحديث استمارة المتقاعدين العراقيين عبر موقع وزارة المالية

كيفية تحديث استمارة المتقاعدين العراقيين أحد أكثر ما يبحث عنه المواطنين العراقيين، وذلك لأن هيئة التعاقد العراقية طلبت من جميع المواطنين العراقيين سواء كانوا داخل الدولة أم خارجها، وذلك لاستمرار إعطائهم الراتب التقاعدي، ولمن يريد من المواطنين استمرار أخذ هذا الراتب فعليه أن يقوم بتحديث البيانات، وأتاحت هيئة التعاقد العراقية موقع إلكتروني لتحديث البيانات، وذلك للتسهيل وتوفير الجهد المبذول، وأيضا هذا يتماشى مع الإجراءات العالمية، وعادة ما تسعى هذه الهيئة مساعدة للمتقاعدين من خلال تقديم طرق دفع مميزة، ومساعدتهم ماديا لظروفهم الصعبة خصوصا في الأزمة الراهنة.كيفية تحديث استمارة المتقاعدين العراقيين
يقوم الكثير من المتقاعدين في دولة العراق بالبحث عن الخطوات الصحيحة لتحديث بياناتهم إلكترونياً بدون بذل أي جهد وبدون الذهاب لمقر الهيئة، وهذه هي الخطوات التي يتم من خلالها التقديم على الموقع الالكتروني:
- أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية بجمهورية العراق.
- ثانيا: قم باختيار موقع الهيئة الوطنية للتقاعد والدخول عليها
- ثالثا: قم بالضغط على أيقونة تحديث بيانات المتقاعدين، ثم القيام بالدخول على استمارة تحديث بيانات المتقاعدين الالكترونية
- رابعا: ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة، وهي اسمك بالكامل، ثم اسم الأم، وكتابة تاريخ ميلادك، وتحديد النوع ذكرا كان أم أنثى.
- خامسا: قم بكتابة الهوية التعريفية أو هوية الأحوال الشخصية الخاصة بك، ثم رقم البطاقة ورقم السجل، وكتابة رقم الصحيفة ودائرة الأحوال.
- سادسا: قم بتحديد موقع السكن، أو المحافظة، واختيار المهنة الحالية لمستلم راتب التقاعد.
- سابعا: ثم اختيار الحالة الزوجية وكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وتأكد من كتابته بشكل سليم.
- ثامنا: الإجابة عن الأسئلة التي ستظهر أمامك، ثم قم بتخزين المعلومات وفي الأخير ستستلم راتبك التقاعدي بكل سهولة.
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كيفية تحديث استمارة المتقاعدين العراقيين أحد أكثر ما يبحث عنه المواطنين العراقيين، وذلك لأن هيئة التعاقد العراقية طلبت من جميع المواطنين العراقيين سواء كانوا داخل الدولة أم خارجها، وذلك لاستمرار إعطائهم الراتب التقاعدي، ولمن يريد من المواطنين استمرار أخذ هذا الراتب فعليه أن يقوم بتحديث البيانات، وأتاحت هيئة التعاقد العراقية موقع إلكتروني لتحديث البيانات، وذلك للتسهيل وتوفير الجهد المبذول، وأيضا هذا يتماشى مع الإجراءات العالمية، وعادة ما تسعى هذه الهيئة مساعدة للمتقاعدين من خلال تقديم طرق دفع مميزة، ومساعدتهم ماديا لظروفهم الصعبة خصوصا في الأزمة الراهنة.كيفية تحديث استمارة المتقاعدين العراقيين
يقوم الكثير من المتقاعدين في دولة العراق بالبحث عن الخطوات الصحيحة لتحديث بياناتهم إلكترونياً بدون بذل أي جهد وبدون الذهاب لمقر الهيئة، وهذه هي الخطوات التي يتم من خلالها التقديم على الموقع الالكتروني:
- أولا: قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية بجمهورية العراق.
- ثانيا: قم باختيار موقع الهيئة الوطنية للتقاعد والدخول عليها
- ثالثا: قم بالضغط على أيقونة تحديث بيانات المتقاعدين، ثم القيام بالدخول على استمارة تحديث بيانات المتقاعدين الالكترونية
- رابعا: ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة، وهي اسمك بالكامل، ثم اسم الأم، وكتابة تاريخ ميلادك، وتحديد النوع ذكرا كان أم أنثى.
- خامسا: قم بكتابة الهوية التعريفية أو هوية الأحوال الشخصية الخاصة بك، ثم رقم البطاقة ورقم السجل، وكتابة رقم الصحيفة ودائرة الأحوال.
- سادسا: قم بتحديد موقع السكن، أو المحافظة، واختيار المهنة الحالية لمستلم راتب التقاعد.
- سابعا: ثم اختيار الحالة الزوجية وكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وتأكد من كتابته بشكل سليم.
- ثامنا: الإجابة عن الأسئلة التي ستظهر أمامك، ثم قم بتخزين المعلومات وفي الأخير ستستلم راتبك التقاعدي بكل سهولة.
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