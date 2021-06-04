رابط التقديم في رياض الأطفال 2021 – 2022 (المدارس الرسمية – الرسمي لغات) الشروط والأوراق المطلوبة

رابط تقديم رياض الأطفال 2021 -2022، بدء التسجيل في المدارس التجريبية والحكومية المصرية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 هو فتح باب التقديم والتسجيل لرياض الأطفال في جميع المحافظات المصرية، وارتفعت مؤشرات البحث منذ مطلع شهر يونيو عن رابط التقديم في رياض الأطفال 2021-2022 والأوراق والشروط المطلوبة لتقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

رابط تقديم رياض الأطفال 2021-2022

يبحث أولياء الأمور على موقع تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2021 في مصر لتسجيل أبناءهم الطلاب في رياض الأطفال وإتمام مرحلة التسجيل للعام الدراسي الجديد 2021-2022 في بداية العام الدراسي القادم، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط موحد ورسمي للتقديم في مرحلة رياض الأطفال.

يتطلب التقديم للطلاب في المستوى الأول أربعة أعوام من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وسيتم رفض أي طفل أقل من هذا السن. المدارس الرسمية و المتميزة واللغات يبدأ عمر الطالب من أربعة أعوام إلى عمر خمسة أعوام و 11 شهر و29 يوم. سيتم رفض أي طالب يبلغ من العمر ستة أعوام في 1 أكتوبر 2021 لمرحلة رياض الأطفال. احترام مواعيد الالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال. ضرورة تعبئة بيانات العنوان السكني لولي الأمر كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر. إلزام ولي الأمر بتوقيع خطي لإقرار بعدم التقدم في أكثر من مدرسة رسمية للغات في الوقت نفس، حيث سيتم إلغاء الطلب في حالة تقدم لأكثر من مدرسة. سيتم توزيع الطلاب على أقرب مدرسة تجريبية في حال تم الحصول على أماكن شاغرة شط أن تكون تابعة لنفس الإدارة. على ولي الأمر التعهد كتابيا على متابعة نتائج التنسيق لدفع المصاريف الدراسية فور إعلان النتائج ويكون السداد بعد إعلان نتائج التنسيق بخمسة عشر يوم وفي حال التخلف لن يتم قبول الطالب. ضرورة اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للالتحاق بالمدرسة وفي حال عدم الاجتياز يتم استبعاده.

تقديم 7 صور حديثة للطفل. تقديم اصل شهادة الميلاد مميكنة. تقديم صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأم. تقديم طابع صندوق المشروعات التعليمية وطابع المهن التعليمية و طابع تنمية الموارد. تقديم ملف وحافظة لأوراق الطالب. إحضار شهادة معتمدة صحية من مكاتب التأمين الصحي التابع لمكان الإقامة وعليها طوابع التأمين الصحي. في حالة سفر الوالد لخارج مصر يتم تقديم صورة من جواز السفر أو صورة من التوكيل الرسمي. في حالة وفاة ولي الأمر يتم إرفاق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها. عند حالة الانفصال بين الأم والأب يتم تقديم أوراق الأم وضرورة إرفاق صورة من حكم المحكمة بولاية التعليم.

شروط تسجيل رياض الأطفال 2021-2022الأوراق المطلوبة لتقديم في مرحلة رياض الأطفال 2021-2022