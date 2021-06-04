المكسيك تسجل 2.894 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وارتفع مجمل الإصابات المؤكدة إلى مليونين و426.822، والوفيات إلى 228.362. وتشير بيانات حكومية منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة إلى أن العدد الحقيقى للوفيات أعلى بستين فى المئة على الأقل من الرقم المعلن.

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