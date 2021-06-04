خطوات الاستفادة من خدمة الحاسبة العمالية وزارة العدل رابط moj.gov.sa

قامت وزارة العدل، ومن خلال مركز البحوث، ووحدة القضاء العمالي، إطلاق الإصدار الأول لخدمة الحاسبة العمالية، حيث يأتي الهدف من وراء ذلك هو العمل على ضمان سرعة استرجاع الحقوق، كما تهدف أيضاً إلى عملية تسريع وتيرة العمل، وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات القضائية، التي تتم من خلال المحاكم العمالية، التي تتبع وزارة العدل، كذلك يأتي كل هذا التطوير بهدف العمل علي نشر الوعي، والتعريف بالحقوق لدي العمال، كما تهدف الوزارة من وراء إطلاق تلك الخدمة إلي تطبيق أنظمة العمل بكل سهولة، وكذلك تفعم لائحته، ونشرها بين العمال.

من ناحية أخري فإن وزارة العدل تسعي إلى سرعة فض المنازعات المالية، كما تسعي إلى أن تكون النتائج دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحقوق العمال، ومن هنا فإن نشر الوعي العمالي، يعتبر أحد أساسيات العمل داخل الوزارة، ومن خلال إطلاق الخِدْمَات المختلفة، التي تهدف إلى الحفاظ على العلافة بين العامل وصاحب العمل، كما يأتي ذلك كله مع حركة التجديدات، التي تشهدها كافة القطاعات داخل الوزارة ومن خلال المحاكم، وأيضا يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بهدف ميكنة جميع الخِدْمَات المقدمة سواء للأشخاص أو المؤسسات.

الحاسبة العمالية

أما عن المميزات التي تقدمها الحاسبة العمالية، فإنها تهدف على التسهيل على المستخدم الحصول على حقوقه، كما أنها تستهدف القضاة، وكذلك أطراف الدعوي، والعاملين في مركز تهيئة الدعاوي، كما تهدف علي سرعة التبويب في صفحة واحدة، كما يأتي الغرض أيضا إلى إمكانية طباعة جميع النتائج، والتي تتيح للعملاء بسهولة الوصول للمطلوب.

يمكن من خلال الخدمة تعديل البيانات.

إتمام الخدمة يتم من خلال الدخول علي بوابة وزارة العدل، واختيار الحاسبة العمالية ، وإدخال البيانات المطلوبة.

، وإدخال البيانات المطلوبة. يجب معرفة كل من تاريخ بداية ونهاية العقد والأجر.

ومقدار خَصْم التأمينات إذا وجد، وعدد الساعات الإضافية وأيام الإجازة المستحقة بعد الخَصْم.

وزارة العدل

من ناحية فقد صرحت وزارة العدل بأن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول، سوف تحتوي على أفضل وأهم الحقوق، التي أوردها نظام العمل داخل المملكة، حيث يرتبط ذلك بمكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الأجور المتأخرة، وأجر الإجازة، وأجر العمل الإضافي، وكذلك التعويضات لإنهاء الخدمة، وذلك لغير سبب مشروع، وكذلك مبالغ الحسم، نتيجة للتأخير أو الغياب، كما يتم تقديم خدمة متوسط الأجر، وكذلك فقد خصصت الوزارة رابط خاص للاطلاع على الحاسبة، حيث يمكن زيارته للراغبين في ذلك.