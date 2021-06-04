رابط حجز موعد في جوازات الرياض 1443 .. خطوات الحجز ومكاتب الجوازات بالعاصمة السعودية

رابط حجز موعد في جوازات الرياض حيث يتم الآن تقديم الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الجوازات، وذلك من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المراجعين وتحقيًا لرؤية 2030 والتي تهدف إلى ميكنة الخدمات في كافة الوزارات والهيئات، والتيسير على راغبي الخدمة من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وللحد من التزاحم تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ونوضح خلال السطور التالية رابط حجز موعد في جوازات الرياض وطريقة الحجز ومكاتب الحجز في العاصمة السعودية من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

رابط حجز موعد في جوازات الرياض 1443

أطلقت إدارة الجوازات السعودية خدمة حجز موعد للحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الإدارة، وتسعى إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات بشكل إلكتورني عن بُعد ودون الحاجة إلى الحضور إلى المكاتب التابعة لها، مع تقديم خدمة تسليم المستندات عبر البريد السعودي، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وقد خصصت الإدارة “رابط حجز موعد في جوازات الرياض“، للتسهيل على المواطنين والمقيمين بالمملكة .

خطوات حجز موعد في جوازات الرياض

يجب حجز موعد مسبق للحصول على الخدمات المختلفة من الجوازات السعودية، منعًا للتكدس والتزاحم، لتنظيم وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك بشكل إلكتروني، باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع أبشر الإلكتروني .

تحديد خدمة المواعدة من الصفحة الرئيسية .

الضغط على جواز السفر .

إدخال البيانات المطلوبة مثل : رقم الوكيل . نوع التقويم . تاريخ الميلاد . الرمز المرئي .

الضغط على التحقق من البيانات .

الضغط على أيقونة حجز موعد جديد .

اختيار الخدمة المطلوبة .

أختيار المنطقة “الرياض” .

اختيار عدد العمليات المطلوبة ثم التالي .

اختيار القسم الذي ستتم فيه المعاملة .

تحديد التاريخ المطلوب لحجز الموعد .

ظهور جميع تفاصيل الحجز .

الضغط على تأكيد تفاصيل الموعد .

مكاتب جوازات منطقة الرياض

يوجد العديد من فروع الجوازات في العاصمة السعودية الرياض والتي يمكن لسكان المدينة أن يحصلوا على خدماتهم عن طريقها، حيث يمكنهم التوجه إلى إحد الفروع التالية :