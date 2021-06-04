شغال رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 وزارة التربية والتعليم التسجيل مستمر على parent.emis.gov.eg

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2021، في جمهورية مصر العربية، من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين من المواطنين، لمعرفة طريقة التقديم والشروط والمستندات المطلوبة، وقد تزايد البحث من الساعات الأولي من صباح اليوم، للتعرف على رابط التسجيل للصف الأول الابتدائي وكذا رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن فتح باب التسجيل الإلكتروني لأولي ابتدائي ومرحلة الكيجي، وحددت الروابط المخصصة لكل مرحلة ليتم التسجيل من خلالها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوضح لكم التفاصيل فيما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “parent.emis.gov.eg“.

كتابة البيانات المطلوبة بكل دقة.

الضغط على إرسال.

رابط التسجيل للصف الأول الابتدائي 2021موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الموضح بعاليه، مع ضرورة الالتزام بكتابة البيانات صحيحة وتحديد المدرسة المراد الالتحاق بها.

التسجيل إلكترونياً للمدارس الرسمية ومدارس اللغات

أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن التسجيل للصف الأول الابتدائي مُتاح للمدارس الرسمية الحكومية ومدارس اللغات التجريبية، خلال الفترة التي حددتها الوزارة مع ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات أثناء التسجيل.

أن يكون سن القبول 6 سنوات حسب القرار الوزاري رقم “145” لسنة 1989.

يتم التقديم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم واحدة فقط.

يمكن لولي الأمر التعديل في الرغبات المسجلة إلكترونياً خلال الفترة المحددة.

سيتم فحص الطلبات والملفات بدايةً من 1 يوليو وحتي نهاية نفس الشهر.

يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي إلكترونياً على نفس موقع التسجيل.

يقوم ولي الأمر بالذهاب للمدرسة التي تم قبول الطفل بها وتقديم الملف الورقي.

يحتوي الملف على “شهادة الطفل بالكمبيوتر ومعها 4 صور، عدد 6 صور شخصية للطفل حديثة 4×6، صورة بطاقة ولي الأمر، صورة بطاقة الأم، ملف بلاستيك وحافظة وعدد 5 أظرف بيضاء”.

قواعد وشروط القبول للصف الأول الابتدائيقيمة مصروفات الصف الأول الابتدائي وطرق دفعها

في ظل استمرار الحكومة والوزارة في اتخاذ طريق تقديم الخدمات إلكترونياً، يتم دفع مصروفات ورسوم الالتحاق بالصف الأول الابتدائي 2021-2022، بالنظام الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس، حيث تُقدر قيمة المصروفات ب 300 جنيه، ويقوم ولي الأمر بدفعها إما عن طريق بنك مصر، أو البنك الأهلي، بالإضافة لتوافر هذه الخدمة بمختلف مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتائج القبول

تقوم وزارة التربية والتعليم متمثل في الإدارات التعليمية المنتشرة في مختلف المحافظات، بفحص الطلبات والملفات المقدمة إلكترونياً، خلال الفترة من 1 يوليو حتي 31 يوليو 2021، وإعلان النتيجة على نفس رابط التقديم حسب الضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة للتقديم.

موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الخدمات الإلكترونية لمختلف المراحل التعليمية، ومنها التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ضمن خطة الوزارة في تنفيذ رؤية الحكومة والدولة في التحول الرقمي للخدمات، حتي يستطيع الطالب أو ولي الأمر الحصول على الخدمة بكل سهولة دون الحاجة للذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية.