رابط تقديم ألصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم شرح خطوات التسجيل وقيمة المصروفات

رابط تقديم ألصف الأول الابتدائي هو الترند رقم واحد الآن في مصر، والذي يبحث عنه أكثر من مليون أب وأم للتسجيل لأطفالهم في العام الدراسي القادم، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التسجيل من أول يونيو الجاري حتى نهاية الشهر، عبر رابط بوابة مركز المعلومات وحددت طريقة التسجل الإلكترونية، وشددت على الالتزام بالمواعيد المعلنة للتسجيل وحددت الوزارة المستندات الواجب إرفاقها مع أستمارة التسجيل الإلكترونية، ويأتي ذالك في ظل سعي وزارة التربية والتعليم إلي ميكنة كل مدخلات ومخرجات التعليم، بعد أن هيئة البنية التكنولوجية التي تحقق ذالك الغرض طوال السنوات الماضية، وفيما يلي رابط وألية التقديم.

praent.emis.gov.eg.

الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

تسجيل البيانات المطلوبة للتلميذ ” الرقم القومي المكون من 14 رقم الموجود في شهادة الميلاد الكمبيوتر”.

تسجيل تاريخ الميلاد ” يوم، شهر، سنة”.

تسجيل المحافظة التي يعيش فيها الطالب.

تسجيل نوع التلميذ ” ذكر، أنسى”.

تسجيل الدخول بعد التأكد من صحة ودقة البيانات المسجلة ثم طبع أستمارة التسجيل والاحتفاظ بها للمراجعة عند القبول.

رابط تقديم ألصف الأول الابتدائيطريقة تسجيل طالب جديد في أولى ابتدائيالتسجيل في ألصف الأول الابتدائي 2022/2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات التي يجب على ولي الأمر الالتزام بها عند التسجيل وتتلخص في الأتي.

لا يوجد أي أستثناء بعد أنتهاء فترة التسجيل المحددة. تملاً جميع بيانات الطفل بصورة صحيحة وتحت مسئولية الأب. متابعة مراحل التنسيق من قبل ولي أمر الطالب. عدم تكرار الرغبات في أستمارة التسجيل. الإدارة التعليمية مربعاً سكنياً عند التقديم ويجب التسجيل بالمدارس الأقرب لمحل السكن ثم الأبعد. يجب أن يكون الرغبات 3 رغبات ب 3 مدارس فقط.

يجب أن لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات يوم 2022/10/01 القادم.

يتم التسجيل في أكثر من مدرسة على نوع تعليمي ولا يجب التسجيل في أكثر من نوع تعليمي.

عند القبول يلتزم ولي الأمر بالذهاب إلي المدرسة التي تم قبول أبنه بها وتسليم أصول المستندات في الوقت المحدد.

شهادة الميلاد الكمبيوتر. صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر وتكون سارية المفعول. صورة من إيصال كهربا أو غاز أو مياه. عدد 4 صور مقاس 4*6 للطفل حديثة. دمغات التأمين الصحي والمهن الطبية.

رابط تقديم ألصف الأول الابتدائي وشروط التقديمالمستندات المطلوبة عند التسجيلوزارة التربية والتعليم تحدد مصروفات ألصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم قيمة المصروفات المقررة للصف الاول العام القادم وحددت طرق الدفع والبنوك المعتمدة للدفع المصاريف بها، وقالت أن مصروفات ألصف الأول الابتدائي 300 جنيه يتم دفعها في أي من مكاتب البيريد المنتشرة في جميع أبناء الجمهورية، أو البنك الأهلي المصري على رقم “1543070416719000014”، أو بنك مصر على رقم ” 1050001000036407″.