دخول رابط التقديم لرياض الأطفال 2021 وزارة التربية والتعليم تفتح التسجيل على kg.emis.gov.eg

رابط التقديم لرياض الأطفال 2021 في جمهورية مصر العربية، من الموضوعات الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب لمرحلة رياض الأطفال اليوم، والتقديم للصف الأول الابتدائي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد رابط إلكتروني لتسجيل أولياء الأمور أبنائهم في مرحلة الكيجي، التي تسبق مرحلة الصف الأول الابتدائي، وقد حددت الوزارة رابط إلكتروني وشروط للتسجيل لرياض الأطفال، سنقوم خلال السطور التالية بتوضيح هذه التفاصيل لإتمام عملية التسجيل.

الدخول على الرابط الإلكتروني “kg.emis.gov.eg“.

القيام بتحديد نوع المدرسة التي سيتم الالتحاق بها.

تحديد المحافظة التابع لها الطفل وولي الأمر.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.

الضغط على إرسال.

رابط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال 2021موعد التقديم

يبدأ التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال، من الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، ويستمر حتي الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، على أنه في حالة عدم القدرة على التسجيل الإلكتروني، ضرورة التوجه لأقرب مدرسة لمساعدة ولي الأمر في عملية التسجيل، بمعرفة مسئول وحدة المعلومات بشرط إحضار صورة من شهادة ميلاد الطفل مميكنة للإطلاع عليها.

المصاريف الدراسية لمرحلة رياض الأطفال

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن قيمة مصاريف الدخول لمرحلة رياض الأطفال، وبالبحث وجدنا أن قيمة المصروفات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، تقدر بنحو 300 جنية من بداية مرحلة رياض الأطفال حتي الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للمدارس التجريبية الرسمية للغات، تُقدر المصاريف لمرحلة الكيجي بمبلغ 900 جنيه يضاف إليه عدة خدمات تقدم للعناية بالطفل، وكل مدرسة تقوم بتحديد هذه المصاريف الإضافية.

التسجيل الإلكتروني للمدارس الرسمية والرسمية لغات

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية، التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال 2021، لكلاً من المدارس الرسمية الحكومية وكذا المدارس الرسمية للغات، وقد حددت عدة إجراءات واجب اتباعها أثناء التسجيل من جانب ولي الأمر، وفي حالة عدم القدرة على التسجيل الإلكتروني ألزمت الوزارة المدارس بمساعدة أولياء الأمور في عملية التسجيل.

بالنسبة للمدارس الرسمية بالنسبة للمدارس الرسمية اللغات يستطيع ولي الأمر التسجيل في أكثر من مدرسة. في حالة عدم استطاعت ولي الأمر التسجيل إلكترونياً، اللجوء للمدرسة التي يريد التقديم بها للمساعدة في التسجيل بمعرفة مسئول وحدة المعلومات، مع ضرورة إحضار شهادة الطفل الكمبيوتر وبطاقة الرقم القومي للوالد. يقوم ولي الأمر بالتوجه للمدرسة التي تم قبول الطفل بها لتسليم الملف الورقي، عقب إعلان نتيجة القبول المبدئي إلكترونياً على نفس رابط التسجيل. يتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب الانتهاء من فحص الملف الورقي وتمام الأوراق المطلوبة. يستطيع ولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط. يستطيع ولي الأمر التعديل على الرغبات التي تم تسجيلها ولكن خلال الفترة المحددة للتسجيل الإلكتروني. يتم إعلان نتائج القبول من خلال نفس رابط التسجيل الإلكتروني.

بالنسبة للمدارس الحكومية يبدأ قبول الطلاب في مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات.

بالنسبة للمدارس التجريبية اللغات والعربي يتم تحديد السن بمعرفة كل إدارة تعليمية على أن يقل عن 6 سنوات.

التقدم في نطاق للإدارة التابع لها محل إقامة ولي الأمر والطفل.

تقديم شهادة ميلاد مميكنه للطفل + 4 صور لها.

عدد 4 صور شخصية حديثة للطفل.

صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

صورة من البطاقة الشخصية للأم.

ملف بلاستيك + حافظة وعدد 5 أظرف بيضاء.

إجراءات التسجيل في مرحلة رياض الأطفالشروط التقديم لرياض الأطفال 2021المستندات المطلوبة للتقديموزارة التربية والتعليم تفتح التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال

وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في التحول الرقمي لمختل الخدمات التي تقدمها الدولة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالطريق الإلكتروني منعاً للتزاحم والاختلاط، حفاظاً على سلامة الجميع من انتشار عدوي فيروس كورونا.