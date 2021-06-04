أدخل الآن رابط تقديم رياض الأطفال 2022/2021 kg.emis.gov.eg // موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تقديم رياض الأطفال، من أهم المواضيع التي تشغل بال أولياء الأمور في مصر، بعد فتح التسجيل في العام الدراسي القادم 2022/2021 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التسجيل للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، بداية من اليوم الثلاثاء 2021/06/01 ويستمر التسجيل حتى نهاية الشهر عبر رابط kg.emis.gov.eg، وفق شروط محددة حددتها الوزارة في الأطفال الراغبين في التقديم، وأعلنت أن التقديم وتعديل الرغبات والاستعلام عن نتيجة التسجيل سوف يتم إلكترونياً، وبعد إعلان النتيجة يمكن لولي الأمر الذهاب بالملف وبه المستندات الرسمية الخاصة بالتقديم لمقر المدرسة التي تم قبول أبنه بها، وتقديمه لمدير المدرسة وفيما يلي تفاصيل التسجيل لكي جي العام القادم.

الدخول على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدخول على أيقونة خدمات ولي الأمر للتسجيل من خلالها.

قم بتسجيل الرغبات في المدارس الرسمية التي ترغب في إلحاق أبنك بها ومراجعتها بدقة قبل اعتماد التسجيل وتأكيده.

قم بإرفاق صور المستندات المطلوبة ثم أكد التسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل وأنتظر النتيجة.

ألية التسجيل عبر رابط وزارة التربية والتعليم

الدخول على رابط التسجيل kg.emis.gov.eg.

تحديد نوع المدرسة ” رسمي، رسمي لغات” وتحديد المحافظة.

تسجيل بيانات الطفل بدقة ” الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع”.

الضغط على تسجيل ثم طباعة أستمارة التسجيل الإلكترونية للمراجعة بعد تحديد المدرسة.

يجب أن لا يقل سن الطفل في 2021/10/01 عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات في نفس التاريخ.

ألالتزام بالمربع السكني للطفل بناءً على العنوان المدون بالبطاقة الشخصية لولي الأمر.

تقديم ولي الأمر إقرار بال ألتزام بعدم التقديم في أكثر من مدرسة رسمية تجريبي في أن واحد.

الالتزام من ولي الأمر عند التقديم في المدارس التجريبي بسداد المصروفات خلال 15 يوم من إعلان النتيجة.

اجتياز الطالب المقبلة الشخصية في المدارس التجريبية.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022/2021شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفالموعد التقديم على رابط تقديم رياض الأطفال

يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 2021/06/01 الموافق 20 شوال 1442 هجري، وينتهي يوم 2021/06/30 من نفس الشهر وبعد هذا الموعد سوف يغلق الموقع ويتم إعلان نتيجة التقديم.

شهادة الميلاد المميكنة “الكمبيوتر” مع عدد 5 صور ضوئية منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من يتولى شئون الطفل في حالة وفاة ولي الأمر.

صورة من إيصال مرافق لإثبات محل السكن لولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية للطفل مقاس 4*6.

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفالوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون كل مقدمات التعليم إلكترونياً من خلال الإنترنت، وأن تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم وأن تجعل كل طالب بقدر الإمكان يتم قبوله في المنطقة الجغرافية ألقريبة من مسكنه، لكي يسهل على أولياء الأمور متابعة أبنائهم في الحضانة يومياً ولتخفيف أعباء المواصلات على الأسرة، كل ذالك بفضل قاعدة البيانات الصحية لدى الوزارة.

التسجيل في الروضات لمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه يمكن لجميع أولياء الأمور الدخول، على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة وتسجيل بيانات أبنائهم بدقة تيسيراً عليهم، ويجب تحديد نوع واحد من المدارس، أما مدارس رسمية حكومية، أو مدارس رسمية لغات، ولا يجوز التسجيل في نوع واحد مرتين، وقالت المديرية أن قوانين وشروط التسجيل واحدة سواء عبر موقع الوزارة أو المديرية.

أهداف وزارة التربية من مرحلة الحضانة

تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال السنتين المؤؤهلتين للصف الأول الابتدائي في تعليم الطفل بعض القيم والأفكار البسيطة، التي تهدف إلي جعل الطفل يفكر في الأشياء التي يراها وقد قامت الوزارة من أجل ذالك، بتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة وإعطائهم دورات مكثفة في المدريات التعليمية بمحافظاتهم وتأهيلهم

معايير المفاضلة في التقديم لرياض الأطفال للعام القادم 2022/2021

قالت وزارة التربية والتعليم أن من أهم معايير المفاضلة أن الطالب الذي له أخ في الروضة، عند تساويه في كافة المعايير يفضل عن الطفل الأخر، تهدف الوزارة من أجل ذالك أن تجعل الأطفال من أسرة واحدة في مكان تعليمي واحد، مما يسبب أستقرار للطفل وللأسرة، ويوفر على الأسرة مشقة الذهاب إلي أكثر من مكان تعليمي يومياً، ومطلوب من الأب تقديم بيان قيد ليسبت أخو الطفل المسجل بالمدرسة.