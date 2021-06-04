عاجل نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 وقوائم الناجحين عبر الرابط الرسمي

نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 وقوائم الناجحين عبر الرابط الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الصحة الجزائرية، حيث قد أعلنت الوزارة عن هذه المسابقة منذ اكثر من أربعة اشهر وتقدم فيها الكثيرون، وجاء الدور هذه الساعات عن موعد الإعلان عن النتيجة التي انتظرها كل من تقدم في هذه المسابقة، لهذا سنوضح إليكم ابسط طريقة للتعرف علي النتيجة التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال دقائق، وحسب ما هو متوقع فان رابط نتيجة شبه الطبي سيشهد ضغط شديد خلال هذه الساعات، لذا نوجه عناية سيادتكم أننا سنحاول مساعدتكم أيضا في التعليقات، لذا اكتب ما تريد في التعليقات اسفل هذا التقرير وسنحاول مساعدتكم خلال الساعة.

منذ اقل من ساعة شهد محرك البحث جوجل تزايد شديد علي طريقة الاستعلام عن نتائج مسابقة شبه الطبي، تلك المسابقة التي استمرت فيها عمليات التقديم اكثر من عشرون يوم متواصل وتقدم إليها الأف من الراغبين في التعيين، وذلك بعد أن صرحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية عن رغبتها في قبول اكثر من 10 الأف من المتقدمين من مساعدين تمريض وجراحة الأسنان، وفقا لعدة شروط وضوابط حددتها الوزارة قبل بدء التسجيل، لذا يمكنكم الآن التعرف علي النتيجة من خلال الدخول علي رابط نتائج شبه طبي 2021.



يحتاج المتقدم 5 خطوات أو مشاهدة الفيديو المرفق كي يتحصل علي النتيجة بأسهل الطرق قم الآن باتباع التالي:



القيام بفتح احد متصفحات الأنترنت والبحث عن رابط وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الضغط عن موقع وزارة الصحة. القيام بالنقر علي نتائج مسابقة شبه الطبي. تسجيل بياناتك المطلوبة مثل التالي (اختيار التخصص، اختيار الولاية، اللقب، الاسم، تاريخ الميلاد). الضغط علي النتيجة. في الخطوة الأخيرة سيظهر لك (ناجح أو راسب أو غير مسجل ).

وللتسهيل علي المتابعين نوضح لكم فيديو مبسط يوضح كيفية التعرف علي النتيجة في خطوات بسيطة جدا كالتالي:

الوظائف المطلوبة في المسابقة

يذكر أن المسميات الوظيفية التي يلتحق بها المقبولين في المسابقة هم كالتالي:

أطباء الأسنان.

مساعدي التمريض.

مساعد رعاية الأطفال.

حيث يتم الإعلان علي حسب الولايات بداية من البليدة وعنابه وكذلك سيطيف وباقي الولايات الجزائرية، يذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية أكدت منذ قليل أن إعلان النتائج سيتم خلال دقائق قليلة، وذلك بعد المراجعة وإعادة الرفع مرة أخري، كما أكدت أن الضغط العالي علي سيلفر موقع الإعلان عن النتائج تم أخذه في الحسبان، لهذا عليكم التحلي بالصبر وإذا لم تتمكن من التعرف على النتيجة عليك بالتحلي بالصبر ومعاودة المحاولة مرة أخرى، عبر لينك نتيجة شبه الطبي 2021.

وصلنا معكم إلى الختام نتمنى لكم التوفيق والسداد والقبول، ونؤكد كامل استعداد العاملين للرد علي تساؤلاتكم حول نتيجة مسابقة الشبه طبي 2021.